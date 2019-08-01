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Obi Mikel ve Ekuban'a özel antrenman

Trabzonspor’da Afrika Kupası nedeniyle takıma geç katılan Ekuban ile yeni transfer Obi Mikel için özel antrenman programı uygulandı.

Trabzonspor'da Afrika Kupası nedeniyle takıma geç katılan Ekuban ile yeni transfer Obi Mikel için özel antrenman programı uygulandı.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren T rabzonspor'da Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transfer Obi Mikel sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri tamamlanan bordo-mavili futbolcular, kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

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