Ocak ayı kurak geçiyor, uzmanlar örtü yangını için uyarıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde önümüzdeki günlerde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve nemin düşük olması nedeniyle örtü yangınlarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Karadeniz Bölgesi'ndeki örtü ve orman yangınlarının Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin tam tersi olarak en fazla nemin az olduğu Ocak, Şubat ve Mart aylarında çıktığını belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ömer Üçler, Karadeniz Bölgesi'nde orman ve örtü yangınları için tehlikeli bir döneme girildiğini söyledi. Çoğunlukla yöredeki bağ bahçe temizliği sırasında çıktığı belirtilen yangınların yayılmasının en önemli nedeninin iklim şartları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ali Ömer Üçler “Karadeniz bölgesinde nemin çok düşük olduğu dönem Ocak, Şubat ve Mart aylarıdır. Haliyle de yangının en sıkıntılı olabileceği dönem. Bu bölgede zaman zaman bu dönemde örtü ve orman yangınları çıkıyor” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sürmene ilçesinde bir örtü yangını yaşanırken, yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. Yetkililer yöre halkının bağ ve bahçe temizliği sırasında dikkatli olmasını istedi.