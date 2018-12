Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, AK Partili gençlerle buluştu

Toplantıda konuşan Sarıalioğlu, "Tek hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu davasına katkıda bulunmak ve Of'umuzu layık olduğu yerlere taşımaktır" dedi.

AK Parti Of İlçe Başkanı Mehmet Hakan Terzioğlu'nun da katıldığı toplantıda Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti Of İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri bir araya gelerek tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Gençlerin geleceği inşa edecek olan kişiler olarak siyasetle ilgilenmelerinin öneminden bahseden Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, dünyada ve ülkemizde olan olaylarla ilgili, bilgi edinmeye çalışan gençlerin kendisine umut verdiğini dile getirdi. Eğitimin önemini anlatan Başkan Sarıalioğlu; millet, vatan, bayrak ve din sevgisinin her şeyden önce geldiğini söyledi. Sarıalioğlu, gençlerin şevki, coşkusu ve enerjisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek gençlere başarılar diledi.

Gençlerle gündemi değerlendiren Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of Belediyesi yatırımları, projeleri ve hizmetleri hakkında gençleri bilgilendirdi. Gençlerin taleplerini de dinleyen Başkan Sarıalioğlu, Of'un gelecek vizyonunun şekillenmesinde gençlere büyük bir görev düştüğünü belirterek; "Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. AK Parti Of İlçe Başkanımız Mehmet Hakan Terzioğlu ve değerli yönetimi, AK Parti Of İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Ali Kapıcıoğlu ve değerli yönetiminin katılımlarıyla AK Parti Of Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısına katılım sağladık. Büyük Medeniyet kurma ideali ile yola çıkmış Bir Milletin yarınlarını inşa edecek olan gençlerimiz ile bir araya gelip istişare ettik. Yatırım ve projelerin geliştirilmesinde genç nüfusun beklentilerinin karşılanması çok önemlidir. Bu anlamda Of Belediyesi olarak bizler de bu konuya çok önem veriyoruz. Hizmetlerimizin gençlere ve onların isteklerine hitap etmesi için çalışıyoruz. Karşılıklı iletişim ve etkileşim sayesinde işlerimiz hem daha hızlı hem de daha verimli sonuçlar elde ediyoruz. Rabbim kardeşlerimizin yolunu bahtını açık eylesin. Toplantımızın tüm gençliğimize hayırlar getirmesini dilerim" diye konuştu.