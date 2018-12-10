Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu'dan mahalle ziyaretleri

Trabzon'un Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, mahallelerdeki sorunların yerinde tespiti ve çözümüne yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Of'taki mahalle muhtarlarına düzenli aralıklarla ziyaret gerçekleştiren Başkan Sarıalioğlu'nun bu seferki durağı Yukarıkışlacık Mahalle Muhtarı Mustafa Akyüz oldu. Mahallenin sorun ve talepleri hakkında Muhtar Akyüz'den bilgi alan Başkan Sarıalioğlu, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etmeyi, taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

Belediye olarak gerçekleştirilen hizmet ve projelerde vatandaşların her aşamasına aktif katılımının sağlanmaya çalışıldığına, onların talep ve isteklerinin hayata geçirilmesinde mahalle muhtarları ile beraber çalışma yürüttüklerinin önemine değinen Başkan Sarıalioğlu, "Mahalle muhtarlarımızı düzenli aralıklarla ziyaret etmeye, onların sorunlarını dinlemeye çözüm bulunması noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaya gayret ediyoruz. Yukarıkışlacık mahallemizin de belediye olarak yürüttüğümüz hizmet ve projelerden en iyi şekilde faydalanması için çalışıyoruz. Eksikliklerimiz var ve bunların hepsine hemen çözüm bulmamız mümkün değil. Ama en kısa sürede, en iyi şekilde bizden beklenen talepleri karşılamak için var gücümüzle çalışma kararlılığımız var. Of hepimizin; onun gelişmesi, güzelleşmesi adına hep beraber çözüm aramalıyız. Sizleri dinlemek ve çözüm üretmek için bu göreve talip olduk. Muhtarlarımızın da öncülüğünde mahallelerde yerinde tespit ve incelemelerimiz devam edecek" dedi.