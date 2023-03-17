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Of ilçesinde yaşayan son Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan son Kore gazilerinden Mehmet Karakaş 93 yaşında hayatını kaybetti.

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan son Kore gazilerinden Mehmet Karakaş 93 yaşında hayatını kaybetti.


Of'un Aşağıkışlacık Mahallesi'nde yaşayan Karakaş, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Karakaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Trabzon Garnizon Komutanlığı Tören Mangası'nın omuzlarında ilçe merkezindeki Of Çarşıbaşı Büyük Camisi'ne getirildi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karakaş'ın naaşı, Aşağıkışlacık Mahallesi mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine Karakaş'ın yakınlarının yanı sıra Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Burak Çelik ve vatandaşlar katıldı.

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