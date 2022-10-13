Of Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçimler tamamlandı

Of Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim süreci tamamlandı.

Seçimler sonucunda 10 meslek grubunda 50 meslek komite üyesi, 20 Meclis üyesi, 7 kişilik yönetim ve 6 kişilik disiplin kurulu belirlendi. Seçime tek liste olarak giden ve yeniden başkanlığa seçilen Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, yaptığı açıklamada “Bölgemizin kalkınması ve gelişmesi, üyelerimizin tüm beklentilerinin karşılanması için doğru, güncel, hızlı hizmeti güven ortamında sunmaya devam edeceğiz. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız, her zaman söylediğimiz gibi ‘Birlikten güç doğar' sözünden yola çıkarak, ortak akıl ile hareket etme düşüncesindeyiz. Önümüzdeki dönemde de ilçemiz iş dünyasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Meslek Komitelerimiz, Meclisimiz ve Yönetim Kurulumuz ile hedeflerimizi büyüterek üstlendiğimiz sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” dedi.