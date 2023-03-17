Of Ziraat Odası Başkanı Saral: "2022 yılı yaş çay destekleme parasının tam ödenmesini istiyoruz"

Trabzon'un Of ilçesi Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, yaş çay destekleme parasının tam ödenmesi ve gübre fiyatlarında iyileştirme yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Yaş çay gübre fiyatlarının yaklaşık yüzde 50 oranında zamlanması çay üreticilerini düşündürüyor. Yaş çay destekleme ücretlerindeki belirsizlikler ve gübre fiyatlarının yüksek olması sebebiyle açıklama yapan Of Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, üreticilerin sorunlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Destekleme ücretleri konusunda çay üreticilerinin belirsizlik yaşadığını ifade eden Başkan Saral, "2022 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteğine haksız ödemelerin engellenmesi, ruhsatsız çay bahçelerinin önüne geçilmesi, üretici bazında rasyonelliğin sağlanması amacı ile dekar başına ÇAYKUR tarafından sınırlama getirilmiştir. 2022 yılı birinci sürgün Mayıs çayı alışılmış eski şekilde bir üretici çay cüzdanına toplanmış. Çay üreticilerimize zamanlama hatası yapılarak birinci sürgün Mayıs çayı bitiminde uygulamanın bundan sonra dekar başına 2 bin 766 kilogram olacak şekilde destekleme verileceği bilgisi mesaj yolu ile iletilmiştir. Bu bilgilendirmenin birinci sürgünden önce üreticilerimize iletilmesi gerekirdi. Bu sebepten dolayı çoğu çiftçimizin birinci sürgün artı parasının iptal edileceği konu olmuştur. Bu işin çözümü üreticimizin sattığı çayın artı parasını kısıtlamak olmamalıdır. Bir kereye mahsus ruhsatsız çay bahçelerimize af getirerek kayıt altına almak, dekar başına 2 bin 766 kilogramı 3 bin 150 kilograma çıkarmak doğru bir çözüm olur. Özel sektör de devlet tarafından her yönüyle denetlemeye tabi olmalıdır. Gübre sezonunun başladığı bu dönemde, gübre fiyatlarının aşırı artışı desteklemelerin dekar başına 2 bin 766 kilogram olması çay hasadımızın başlamadan çay üreticimizin belinin bükülmesine sebep olmuştur. Bundan dolayı üreticimiz denetimsiz, ruhsatsız ucuz gübre arayışına girmiştir. Bu da çay ürünümüze büyük ölçüde zarar vermektedir. Of Ziraat Odası Başkanlığı olarak 2022 yılı desteklemelerinin tam ödenmesini ve ivedilikle gübre fiyatlarına iyileştirme yapılmasını üreticilerimiz adına yetkililerden talep etmekteyiz" dedi.