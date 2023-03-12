Of'ta çıkan yangın lodosun etkisiyle büyüdü

Trabzon'un Of ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle geniş bir araziye yayıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kıyıboyu ve Kıyıcık mahallerinin Cihangir ve Ayazma mevkilerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın lodosun da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of ve Hayrat İtfaiye ekipleri müdahale etti. Arazi yapısının engebeli olmasından dolayı ekipler yangına müdahale etmede zorluk yaşıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden gelen takviye ekiplerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor.