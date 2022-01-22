İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Of'ta trafik kazası 2 yaralı

Trabzon’un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza saat 15:30 sıralarında Trabzon-Rize istikametindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 BC 767 plakalı otomobil henüz belli olmayan bir nedenden ötürü takla attı. Takla atarak durabilen araçta bulunan 2'si kadın 4 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan indi. Hafif şekilde yaralanan Ç.Y., E.Y., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kısa süreli aksayan trafik, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle normal seyrine döndürüldü. Kaza yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili araştırma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.