Öğrenciler Başkan Türkmen'le birlikte kitap okudu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ortaokul öğrencileri Belediye Başkanı Şefik Türkmen ile birlikte kitap okudu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sarıtaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ‘Kitap Okuyorum' projesi kapsamında Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'i ziyaret ederek birlikte kitap okudu.

5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin proje kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek ‘Okumanın yeri yok' mesajını verdiğini dile getiren Sarıtaş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zeki Erçin,amaçlarının erken yaşta kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi olduğunu söyledi. Erçin, “Ziyaret ettiğimiz kurumlarda 10'ar dakikalık okuma saatleri düzenliyoruz. Bu projeyi Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütüyoruz. Amacımız, öğrencilerimize erken yaşlarda kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitap okumayı sevdirmek; öğrencilerimizin kelime dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusunu geliştirmek, kişisel gelişimi destekleyerek öğrencilerimizin Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini arttırmaktır. ‘Kitap Okuyorum' projesi 2018-2019 eğitim öğretim yılının ekim ayında başlamış olup Mayıs ayında son bulacaktır. Proje sonunda ise okulumuzun bahçesinde tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile okuma şöleni yapılacaktır” dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise herkesin kitap okuma alışkanlığı kazanması gerektiğinin önemine değinerek “Teknoloji çağında yaşıyoruz ve çağımızda en önemli şey bilgidir. Bilgili ve donanımlı olmanın en önemli şartı da okumaktır. Kitap okumak muhakeme gücünü arttırır. Bizler geleceğimizi bugünün gençleriyle birlikte kuracağız. Gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanması ve bunu yaşam biçimi haline getirmeleri, gelecekte hem onlara hem de bizlere çok yönlü faydalar sağlayacaktır. Yaşadığı kültürün değerlerini bilen, muhakeme gücü yüksek ve analitik düşünebilen bir gençlik hedefliyorsak böylesine güzel etkinliklerin arkasında durarak sürdürülebilir olmalarını sağlamak durumundayız” ifadelerini kullandı.