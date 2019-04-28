Öğretmen okulu mezunları 64 yıl sonra buluştu

Şimdiki adı Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi eski adı Erkek Öğretmen Okulu 1955-1975 mezunları Trabzon'da gerçekleştirilen etkinlikle 64. yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdiler.

Rahman Eyüpoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen, her biri farklı görevlerde bulunan ve Türkiye´nin değişik illerinden gelen Erkek Öğretmen Okulu mezunları, 64 yıl sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. Mezun oldukları okulu ziyaret eden öğretmenler yıllar sonra eğitim gördükleri sınıflardaki sıralara oturarak eski günleri yad ettiler.

Okul ziyaretlerinde ilk gün ki gibi okul heyecanlarını, duygu dolu anılarını hatırlayan mezunlar, okulun bahçesinde uzun süre okullarını seyrettikten sonra hatıra resimler çektirdiler. Yaklaşık yüz kişilik gurup okuldan başlayarak uzun sokak güzergâhını takip ederek meydana kadar marşlar söyleyerek yürüdüler. Atatürk büstüne çelenk koyan öğretmenler, saygı duruşu ve istiklal marşını söyledikten sonra okul marşını topluca okudular.

Daha sonra Trabzon'daki tarihi yerleri ziyaret eden öğretmenler akşam bir otelde düzenledikleri yemekli toplantıda gönüllerince eğlendiler.

Mezun öğretmenler adına konuşan Rahman Eyüpoğlu, Trabzon Öğretmen Okulu mezunları olarak hepimiz soyadı kardeşler olduklarını belirterek, “Mezuniyetimizin 64. yılında Türkiye´nin her yerinden arkadaşlarımız gelerek mezun olduğumuz okulumuzu ziyaret ettik. Bu yıl 10. buluşmamızı yapıyoruz. Bugün Trabzon'da övünç duyacağımız bir katılım oldu. Hatıralarımız canlandı. Bu esnada duygulu anlar yaşadık” dedi.