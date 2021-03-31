Oksijen tüpü ile hastanede doktor kovalayan şahsa 5 yıl hapis

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaklaşık bir yıl önce bayan bir doktor ile hemşire ve güvenlik görevlisine saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan şahıs 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde 26 Nisan 2020 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki Tahsin A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından oğulları ve yakınları sinir krizi geçirmiş, İhsan Aydın (35), babasının vefatı sonrası iddiaya göre Doktor Esra Ersöz Ergenç (35) ve güvenlik görevlilerine eline aldığı oksijen tüpünü göstererek hakarette bulunmuş ve tehdit etmişti. İhsan Aydın olay sonrası şikayet üzerinde adliyeye çıkartılmış ancak serbest bırakılmıştı. Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Doktor Esra Ersöz Ergenç'in paylaşımları ve olayın basına yansımasının ardından İhsan Aydın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla hastane kameralarının incelenmesinin ardından tekrar gözaltına alınmış ve mahkemece hakkında “ev hapsi” cezası verilmişti.

Olayla ilgili daha sonra Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamede hazırlamış ve iddianamede şahsın olay anında eline aldığı ve boş olduğunu iddia ettiği oksijen tüpü silah olarak değerlendirilerek Aydın hakkında “silahla kasten yaralama, tehdit ve kamu malına zarar verme” suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti. Hakkında 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Aydın, 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçundan beraat ederken, 'kamu malına zarar verme' suçundan 5 ay, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 5 ay, 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.