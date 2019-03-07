Olcay Şahan'da mutlu son

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, affedilerek yeniden takıma döndü.

Trabzonspor'un devre arasında kadro dışı bıraktığı ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Olcay Şahan, affedilerek yeniden takıma döndü. Yönetimle yaptığı uzun süren görüşmelerin ardından alacaklarında indirime giden ve yönetimle yeniden bir anlaşma zemini oluşturan Olcay Şahan, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da onay vermesinin ardından yeniden takıma döndü.

Kendisine ait sosyal medya hesabından takıma döndüğünü duyuran 31 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle takımıma yeniden dönmenin mutluluğu içerisindeyim. Yaşanılan bu tatsız süreçte, kendi adıma istemeden de olsa yaptığım yanlışlar ve kırdığım insanlar var ise onlardan özür diliyorum. Bildiğiniz üzere yaşadığım bu süreç artık geride kaldı. Tek düşüncem büyük Trabzonspor camiasının daha iyi yerlere gelmesini sağlamak ve taraftarımızı mutlu etmektir."