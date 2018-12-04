Önal: “Altına yatırım yapma zamanı”

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası eski başkanı Ali Yazıcı'nın bir partiden Ortahisar Belediye Başkan aday adayı olması nedeniyle Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası'nın yeni başkanı olan Metin Önal, 37 yıllık kuyumcu olduğunu ve bütün enerjisini ve çabasını işin mutfağında verdiğini belirtti. Önal “Bu bizim mesleğimiz ve bildiğimiz işler. Daha öncede dernek içerisinde çeşitli görevlerde bulundum. Bugün başkanlık göreve bize nasip oldu. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da kuyumcular odası olarak her zaman esnafın yanında olacağız. Esnafımızın istekleri ve amaçları doğrultusunda onlara hizmet etmeye devam edeceğiz ”dedi.

“Altına yatırım yapma zamanıdır”

Yaklaşık 6-7 ay önce altın fiyatlarının 270 TL civarında olduğunu hatırlatan Önal, "Bunun 270 TL civarında olmasının emperyalist güçlerin yapmış oldukları bir çalışma sonucunda fiyatların 178 TL'den 270 TL seviyelerine yükselmesine neden oldu. Gelinen süreçte eski yerinde olmasa bile 200 TL civarlarına geldi. Biz tüketiciye tavsiyemiz tam altın alım zamanıdır. Eğer talepleri ve ihtiyaçları var ise şuanda altına yatırım yapabilirler çünkü tam zamanıdır. Yastık altındaki altınların çıkartılıp ekonomiye kazandırılması noktasında baya bir sirkülasyon oldu. Tüm Türkiye'deki odalarla birlikte Enflasyonla mücadeleye Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler odası olarak destek veriyoruz. Bununda değerlendirebilirler. Altın alacaklar için tam zamanıdır. Yatırım yapacakları içinde tam vaktidir” şeklinde konuştu.

“Döviz bize göre yatırım aracı değildir”

Metin Önal, dövizin bir yatırım aracı olmadığını belirterek “Başka bir ülkenin parasını alıpta ona yatırım yapmak bize göre değildir. Bu bir yatırım da değildir. Bizim için esas olan altındır. Dünya yaratıldığı günden bugüne tek geçerli para birimi altındır. En iyi yatırım aracı altındır, hiç bir zaman değerini kaybetmez. Ekonomistler ilerleyen yıllarda artık ekonominin farklı olacağını kağıt paraların artık anlam taşımayacağını ön planda altının olacağını ifade ediyorlar. Bizde bu görüşlere katılıyoruz. Bu geçmişte de böyleydi şimdi de böyle. Ben şimdi bir başka kağıda neden kendi kağıdını değiştireyim. Yatırım aracı bize göre altındır. Hiç bir zaman değerini kaybetmez ve değerine değer katar” ifadelerini kullandı.

“Taksitli satış dönemi başlamalı”

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Metin Önal, altın satışlarında kredi kartlarına taksitlendirmede kolaylık sağlanmasını beklediklerini belirterek, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aldığı kararla pos cihazlarında taksitlendirmeyi kaldırmıştı. Kuyumculuk sektöründe satışlarda düşüş yaşandı. Esnafımız POS cihazlarına yeniden taksitlendirmenin hayata geçmesini istiyor. Giyimde sağlanan bu kolaylığın kuyumculuk sektöründe de sağlanmasını bekliyoruz. 5 ila 10 taksit arasında bir uygulamanın olması sektöre ivme kazandıracaktır” diye konuştu.