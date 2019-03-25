İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Onazi, takım arkadaşlarıyla hasret giderdi

Süper Lig’in ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Ogenyi Onazi, Trabzon’a döndü.

Süper Lig'in ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Ogenyi Onazi, Trabzon'a döndü. Nijeryalı oyuncu, Teknik Direktör Ünal Karaman ve takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşmanın 32. dakikasında Ogenyi Onazi'nin girdiği ikili mücadele sonrası aşil tendonu kopmuştu. Yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul'da ameliyat olan ve rehabilitasyon süreci geçiren Onazi, Trabzon'a döndü. Teknik Direktör Ünal Karaman ve takım arkadaşlarıyla hasret gideren Nijeryalı oyuncuya uygulanacak tedavi süreci Trabzon'da bir dizi kontrolden geçtikten sonra belirlenecek. Kısa zamanda sahalara dönmesi hedeflenen başarılı futbolcu da çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.