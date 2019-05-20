Önce 19 yıl önce deniz kazasında ölen 38 kişiyi andılar, sonra denizde ineklerini yıkadılar

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bu yıl 18.`si düzenlenen “Mayıs Yedisi Şenlikleri” kapsamında önce 2000 yılında meydana gelen deniz kazasında hayatlarını kaybeden 38 kişi için anma töreni düzenlendi, ardından şenlikler kapsamında denizde yayla göçünü temsilen inekler yıkandı.

İlk olarak ilçedeki Doğu Gözaçan Parkı'nda, 20 Mayıs 2000'deki kazada ölen 38 kişinin fotoğraflarının yer aldığı pano ve anıt önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Ramis Uzun, “Mayıs Yedisi Büyükliman bölgemiz için yüzyıllardır özel bir gündür. Şenlikler insanların tanıştığı, kaynaştığı gelenek ve göreneklerini yaşatarak gelecek kuşaklara aktarıldığı önemli etkinliklerdir. Bölge halkımız bu gün de canları kadar önem verdiği hayvanlarını süsleyip Ağasar Deresi'nin Karadeniz ile buluştuğu bölgede deniz suyu ile yıkarlar. Böylece bağışıklılık sisteminin geliştiğine, döl ve süt veriminin arttığına inanırlar. Bu tarihten sonra artık Karadeniz'in eşsiz güzelliklerindeki bereketli yaylalara göç vakti geldiğine inanırlar. Yine bu günde bölge insanımız motorlarla denize açılıp Delikli Taş etrafında dolanarak dilek tutarlar. Hastalara deva, evleneceklerin eş, çocuk sahibi olmayanların çocuklarının olacağına inanırlar” dedi.

Konuşmasında 19 yıl önce 20 Mayıs 2000 tarihinde yaşanan deniz faciasını da hatırlatan Uzun “Kontrolsüz olarak motorlarla denize açılan 38 vatandaşımızın motorun alabora olası nedeniyle deniz faciası sonucu hayatlarını kaybettiler. 2001 yılından beri ‘Mayıs Yedisi‘ kontrollü bir şekilde kültür sanat ve deniz festivali olarak yapılmaya başlandı. Yüzyıllardan beri gelen ‘Mayıs Yedisi' geleneğimiz yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılacak, ilçemiz ve bölgemiz Türkiye ve dünyaya tanıtılacak” diye konuştu.

Törende Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Ramis Uzun tarafından, daha sonra denize ölenlerin anısına çelek atıldı. Ölenler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Tören sonrası Çeşmeönü Limanı'nda, çevre köylerden gelenlerin katılımıyla, yayla göçleri ve "Mayıs Yedisi" adıyla sürdürülen gelenek kapsamında, yöresel kıyafetler giyinmiş kadınlar, Başkan Ramis Uzun ve Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ile beraber inekleri deniz suyu ile yıkadılar. Yayla göçlerini canlandırıldığı bölümde hayvanlarının süsleyen yöresel kadınların giysileriyle beraber fotoğraf severler renkli görüntüler elde etti.

Mayıs Yedisi geleneği

Geçmişi Oğuz Türkleri'ne dayandığı ifade edilen "Mayıs Yedisi" geleneğinin adını, 20 Mayıs'ın Rumi takvime göre Mayısın 7'sine denk gelmesinden aldığı belirtiliyor. Karadeniz'in bazı bölgelerinde sürdürülen geleneğe göre, hayvanlar, kıyı kesiminde akarsuyla denizin birleştiği yerde, iç kesimlerde ise ırmaklarda yıkanıyor. Geleneğe göre hayvanları özellikle deniz suyu, denize ulaşılamıyorsa ırmak suyu ile yıkamanın, yaylalara çıkmadan önce onlara sağlık, güç ve enerji vereceğine inanılıyor. Bu uygulamanın aynı zamanda, yaz aylarını yaylalarda geçirecekler için sonbahara kadar denizle bir vedalaşma anlamına geldiği de belirtiliyor.