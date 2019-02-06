“Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganı ile Trabzon'da sokağa çıktılar

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla eş zamanlı olarak başlattığı kampanyanın Trabzon'daki uygulamasına Vali İsmail Ustaoğlu, il protokolü ve öğrencilerin katılımıyla start verildi.

Atatürk Alanı'ndaki uygulamada konuşan Vali Ustaoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu yaya öncelikli trafik uygulamasını yapıyoruz. 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan bu kampanya ile ilimizin ve ülkemizin her yanında yaya öncelikli bir trafik uygulamasında bilinci ve farkındalığı artırmak adına İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun himayelerinde bu projeyi aynı zamanda başlatmış olduk. Burada hedef hepimizin kanayan yarası olan, hepimizin içimizi acıtan trafik kazalarını minimize etmek, başta yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını engelleyip daha sağlıklı ve güvenli trafik uygulamasını hayata geçirmek için böyle bir projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bugün ilimizde yaklaşık 70 noktada 320 personelle birlikte il merkezi ve ilçelerimizin çeşitli noktalarında bu projeyi başlattık" dedi.

2018 yılında Trabzon'da yaralanmalı trafik kazası 410, yaralanan kişi sayısının ise 440 olarak gerçekleştiğini kaydeden Ustaoğlu "Geçen yıllarla kıyasladığımızda yaralanmalı trafik kazasında yüzde 8 oranında bir azalma var. Ölümlü trafik kazası oranından yüzde 46 oranında düşüş var. İlimiz açısından sevindirici bir durum. Burada temel vermek istediğimiz mesaj trafikte öncelik yayanın, öncelik hayatın. Bu proje, bu bilinci ve farkındalığı toplumumuza yayma adına öğrencilerimizle birlikte Bakanlığımız öncülüğünde başlatıldı. Emniyet Müdürlüğümüz ve ilgili Trafik Bölge Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte okullarımıza ve toplumun tüm kesimlerine yayacağız. Bakanlığımızın hayata geçirdiği bu projenin toplumda el birliğiyle oluşturacağı bilincin ve farkındalığın sonuçlarının 2019 yılında ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum“ şeklinde konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu ile birlikte projeye katılan öğrenciler ellerindeki yaya önceliğini anlatan mesajlar içeren dövizlerle karşıdan karşıya geçerek proje ile ilgili vatandaşlara broşür verdiler.