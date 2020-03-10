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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne Trabzon'da açılan kariyer fuarında yoğun ilgi

Trabzon’da bugün DOKKAF 2020 “Yetenek Her Yerde” temasıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı’nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin standı yoğun ilgi gördü.

Trabzon'da bugün DOKKAF 2020 “Yetenek Her Yerde” temasıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin standı yoğun ilgi gördü.


Karadeniz Bölgesi'ndeki 9 üniversitenin paydaşlığında ziyarete açılan fuara Samsun'dan katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO, lise öğrencileri ve yeni mezunlara kendilerini tanıtma şansı buldular.


Fuarda Samsun Teknopark Kurumsal İletişim Uzmanı Ergün Alver, üniversite sanayi iş birliği uzmanı Şafak Esra Aslan, OMÜ personeli Arif Savsar, OMÜ Kurumsal İletişim Birimi personeli Elif İrem Yıldırım tarafından ziyaretçilere lisans ve yüksek lisans imkanları, Teknopark ve TTO olarak projeler ve girişimcilik konuları anlatıldı.

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