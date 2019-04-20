Onların hedefi engelleri aşarak dünya şampiyonu olmak

Tek amaçları ise engellerine rağmen yüzmede dünya şampiyonu olmak.

10 yaşındaki Baran Doruk Şimşek ve 20 yaşındaki Beyzanur Sezgin Türkiye'deki engelli sporculardan sadece ikisi. Doğuştan iki kolu olmayan 10 yaşındaki Baran Doruk, yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, “6 yaşında yüzmeye başladım. Anaokulundaki öğretmenim sayesinde yüzmeye başladım. Sonra yarışmalara katılmaya başladım. İlk başladığımda çok heyecanlıydım. Yüzmek çok zor değil. Sürekli antrenmanlar yapıyorum. Bütün şampiyonlukları kazanmayı hedefliyorum” dedi.

Bedensel Engelli Milli Takım Antrenörü Mehmet Bayrak, Baran'ın hırslı bir çocuk olduğunu dile getirerek, “Algısal olarak çok zeki. İnşallah burslu bir okula gidecek. Dersleri iyi olduğu için ona birçok okul burs vermek istiyor. Sporcularda önemli olan algı ve akıldır. Baran doğuştan engelli. Ailenin tek çocuğu. 6 yaşında anaokulu öğretmeni sayesinde tanıştık. Yüzmeye teşvik ettik. Çok kısa bir sürede yüzmeyi öğrendi. Baran'ın 2 yıl içerisinde milli takım formasını giyecektir. İlerleyen zamanlarda onu şampiyon olarak göreceğiz. Sadece biraz zaman ve sabır gerekiyor” şeklinde konuştu.

Doğuştan iki bacağı ve bir kolu yok ama o bir şampiyon

Doğuştan bacakları ve bir kolu olmayan Beyzanur Sezgin ise “İlkokul öğretmenim sayesinde yüzmeye başladım. Kahramanmaraş, Aksaray ve Trabzon'da yarıştım. Kurbağalama ve serbest branşlarında Türkiye birinciliğim var. Uluslararası şampiyonaya gitmek istiyorum ama ilk hedefim milli takımlara girmek olacak” diye konuştu.

Beyzanur Sezgin'in annesi Hatice Sezgin ise kızının ilkokulda yüzmeye başladığını vurgulayarak, “Kızım ilkokuldan beri yüzmeyi çok seviyordu. Ablasının sayesinde Ali hoca ile tanıştık. Milli takıma girerek dünya şampiyonu olmak istiyor. Engelli çocuklarımızı lütfen evlerde bırakmayalım. Onlar her şeyi yapabilirler. Benim kızım yüzmeyi öğrendi onunla gurur duyuyorum. Tek kolu ile her şeyi başardı” şeklinde konuştu.

Giresun Şahinspor Yüzme Kulübü antrenörü Ali Şahin de 8 ay önce Beyzanur ile çalışmalara başladıklarını kaydederek, “Giresun'da yüzme havuzu kapalı olduğu için çalışmalarımızı Ordu'da yaptık. Yaklaşık 8 ay önce Beyza ile çalışmalara başladık. Gittiğimiz her yarışmada Beyza derecelerini geliştiriyor. Yüzme artık Beyza'nın hayatına bir anlam kattı. Hedefleri var. O artık bir sporcu. İnşallah önümüzdeki yıllarda milli takımda yüzecek” ifadelerini kullandı.