Onu hiçbir şey durduramadı

Trabzon'da çevresinden gelen tüm tepkilere rağmen yılmayan ve Trabzon'un ilk lisanslı kaykay sporcusu olan Özgür Güven, Türkiye Şampiyonası 1. etap yarışlarına katılacak.

Bu branşa başladıktan sonra Ortahisar ilçesindeki Atatürk Alanında bulunan Meydan Parkı başta olmak üzere sokaklarda kaykay yaparken birçok kişinin tepkisi ile karşılaştığını ifade eden 19 yaşındaki Özgür Güven, ama hiçbir tepkinin kendisini yıldıramadığını söyledi. Yaşadıklarını anlatan Güven “İki yıl önce bir arkadaşımla birlikte bu spora başladık. Meydan parkındaki yollar bu spor için ideal, o yüzden kalabalık olmadığı saatlerde orada çalışmalar yaptık ama yine de onlarca kişi tarafından azarlandık, tartıştık. Bir süre sonra akşam saatlerinde Trabzon Valiliği önündeki geniş alanda çalışmalara başladım, orada da aynı tepkilerle karşılaştım. İnsanlarla tartışırken dönemin valisi Yücel Yavuz beni gördü. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e yönlendirdi, ondan sonra birçok konuda yolum açıldı” dedi.

Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'ndeki boş alanda çalışmalara devam ettiğini ifade eden Özgür Güven, “İl Müdürümüz Öztürk'ün yönlendirmeleriyle Trabzon'un ilk lisanslı kaykay sporcusu oldum. Özel turnuvalara katıldım. 21 Nisan'da Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Bursa'da yapılacak olan Sokak (Street) Disiplini Kadınlar ve Erkekler I. Etap yarışmasına katılacağım. 2. Etap yarışlarının da ardından elde edilecek puanlarla Türkiye Şampiyonasına katılarak Trabzon'u bu branşta başarıyla temsil edeceğime yürekten inanıyorum” diye konuştu.

İl Müdürü Birdal Öztürk de Güven'den umutlu olduklarını belirterek “İlimizde, onlarca branşta olduğu gibi kaykay sporu için yeni olanaklar hazırlayıp bu branşta da yetenekli isimleri bulmak için çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.