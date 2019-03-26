Bestelediği oyunlu şarkılarıyla Türkiye'nin dört bir yanında öğretmenler aracılığıyla çocuklara ulaşan Onur Erol Trabzon'da çocuklarla buluştu.

Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Oditoryumu'nda düzenlenen programa Trabzon ve Trabzon'un ilçeleriyle birlikte çevre illerden gelen bin 200 okul öncesi ve ilkokul düzeyinde öğrencilerin katılımıyla bir konser düzenlendi. Öğretmenlik mesleğinin yanı sıra besteci , söz yazarı ve müzisyen olan Erol, Karamela Sepeti Çocuk Şarkıları projesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak "İçimde kendi bestelediğim oyunlu çocuk şarkılarımı söyleme ve onların hikayelerini anlatma isteği son zamanlarda gittikçe güçlendi. Yazdığım şarkıları, onların hikayelerini ve oyunlarını sadece kendi öğrencilerimle değil, mümkün olduğunca çok çocukla paylaşma ve etkinlik sırasında çocukların yanında bulunan ebeveyn ve öğretmenlere ilham verme isteğim sonucunda yola çıktık” dedi.

Örneğine pek rastlanmayan projeyle sahnelerde olduğunu söyleyen Onur Erol, “Orkestramız eşliğinde çocuklar için 'çocuk şarkılarını' çocuklarımızla birlikte söylüyor, sahnemizi ritim çalışmaları, bilmeceler, çocuklarımızın kendini ifade etmelerine olanak tanıyan oyunlarla renklendiriyoruz” diye konuştu.