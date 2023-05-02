Op. Dr. Ömer Fatih Çelik: “Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla daha yüksek testosteron seviyelerine ulaşın”

Dr. Ömer Fatih Çelik, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla daha yüksek testosteron seviyelerine ulaşılacağına dikkat çekerek “Sağlıklı bir beslenme alışkanlığının, testosteron seviyelerini artırmanın en önemli yollarından biridir” dedi.

Erkekler, testosteron hormonu nedeniyle kadınlardan farklı özelliklere sahip olduğunu kaydeden Çelik, “Erkekler, testosteron hormonu nedeniyle kadınlardan farklı özelliklere sahiptirler. Bu hormonun seviyeleri, erkeklerin genel sağlığı için de çok önemlidir. Ancak günümüzde, stresli yaşam koşulları, hareketsizlik, yanlış beslenme alışkanlıkları, obezite ve diğer faktörler nedeniyle, erkeklerin testosteron seviyeleri düşebiliyor. Testosteron, sadece kas kütlesi ve kemik yoğunluğu gibi fiziksel özelliklerin gelişmesinde değil, aynı zamanda libido, uyku kalitesi, zihinsel sağlık ve enerji düzeyleri gibi çeşitli alanlarda da etkilidir. Bu nedenle, erkeklerin testosteron seviyelerini doğal yollarla artırması ve bu hormonun olumlu etkilerinden tam olarak yararlanması oldukça önemlidir. Testosteron seviyelerini artırmak için kullanılabilecek doğal yöntemler ve beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmeli ya da değiştirilmelidir” diye konuştu.

Beslenme alışkanlıkları önemli

Beslenme alışkanlıklarının testosteron seviyelerini artırmanın en önemli yollarından biri olduğunu ifade eden Çelik, “Sağlıklı bir beslenme alışkanlığının, testosteron seviyelerini artırmanın en önemli yollarından biridir. Yüksek proteinli yiyecekler, omega-3 yağ asitleri, kompleks karbonhidratlar, sebzeler, meyveler ve baharatlar tüketmek, testosteron seviyelerini artırırken aynı zamanda genel sağlık için de faydalıdır .Protein: Yumurta, somon, tavuk, hindi, sığır eti, ton balığı, peynir, yoğurt ve fasulye gibi yüksek proteinli yiyecekler, testosteron seviyelerini artırır. Proteinler, vücuttaki serbest testosteronu artırarak hormonun etkilerinin daha yoğun hissedilmesine yardımcı olur. Omega-3 Yağ Asitleri: Somon, sardalya, uskumru, ceviz, keten tohumu yağı, chia tohumu ve avokado gibi omega-3 yağ asidi açısından zengin gıdalar da testosteron seviyelerini artırabilir. Bu yağ asitleri, testosteron üretimini destekleyen antioksidanlar içerir. Kompleks Karbonhidratlar: Tam buğday ekmeği, kahverengi pirinç, yulaf ezmesi, quinoa ve patates gibi kompleks karbonhidratlar, vücudun testosteron üretiminde kullanabileceği enerji kaynakları sağlar. Sebzeler ve Meyveler: Brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası, ıspanak, ananas ve avokado gibi besinler, testosteron düzeylerinin artmasına yardımcı olan bileşenler içerir. Baharatlar: Zerdeçal, kişniş, tarçın, fesleğen ve sarımsak gibi baharatlar, testosteron seviyelerini artırabilir. Yeterli Miktarda Su Tüketimi: Su, vücuttaki toksinleri atmak ve hücrelerin doğru çalışması için önemlidir. Yeterli miktarda su tüketmek, testosteron hormonu üretimini desteklemeye yardımcı olur. Ayrıca su tüketimi, vücudun yeterli hidrasyon seviyesini korumasına yardımcı olarak testosteron hormonu düzeylerini de artırabilir" ifadelerini kullandı.

Testosteron seviyesini artıran yiyecekler

Bazı yiyeceklerin doğrudan testosteron üretimini artırdığını kaydeden Çelik, "Bazı yiyecekler doğrudan testosteron üretimini artırarak bu hormonun seviyelerini yükseltir. Yumurta: Yüksek kaliteli protein ve doymuş yağlar içeren yumurtalar, testosteron seviyelerinin artmasına yardımcı olabilecek vitamin ve mineraller de içerir. Özellikle sarısı, tetosteronun ana bileşeni olan kolestrol içerir ve bu da testosteron sentezinde önemli bir rol oynar. Somon: Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, testosteron üretimini artırabilir. Avokado: Avokadolar, sağlıklı yağlardan zengindir ve testosteron üretimini destekleyen bileşenler içerir. Badem: Badem, magnezyum ve diğer mineraller açısından zengindir ve testosteron seviyelerinin artmasına yardımcı olabilir. Kuşkonmaz: Kuşkonmaz, testosteron seviyelerini artırmaya yardımcı olan çinko, selenyum ve diğer antioksidanları içerir. Ispanak: Ispanak, magnezyum açısından zengin olduğu için testosteron seviyelerini artırabilir .Ananas: Ananas, bromelain içerir ve bu da testosteron üretimini artırabilir" şeklinde konuştu.

Nasıl beslenelim ?

Yapılması gerekenler konusunda bilgi veren Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Doğru beslenme alışkanlıklarına ek olarak, beslenme şeklinin de testosteron seviyeleri üzerinde etkilidir. İşte yapılması gerekenler; Daha Fazla Protein Tüketimi: Yüksek kaliteli proteinler, vücudun serbest testosteron üretimini artırarak hormonun etkilerinin daha yoğun hissedilmesine yardımcı olur. Sağlıklı yağları tercih etmek: Trans yağlar ve doymuş yağlar yerine sağlıklı yağlar tüketmek, testosteron seviyelerini artırabilir. Özellikle mono doymamış yağlar ve omega-3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar tüketmek önemlidir. Kompleks karbonhidratları dikkatli tüketmek: Basit karbonhidratlardan kaçınmak ve kompleks karbonhidratları tercih etmek, testosteron seviyelerini artırabilir. Çinko alımını artırmak gerekir. Çinko minerali, testosteron seviyelerinin düzenlenmesinde önemli bir role sahiptir. Kabak çekirdeği, istiridye, kırmızı et ve fasulye gibi yiyecekler çinko açısından zengindir. D vitamini, testosteron seviyelerini artıran önemli bir vitamin olarak bilinir. Güneş ışığından, balık yağı veya D vitamini takviyesinden alınabilir. Aşırı alkol tüketimi ve şekerli yiyecekler, testosteron seviyelerinin düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, bu tür yiyeceklerin ve içeceklerin tüketimini sınırlamak, testosteron seviyelerinin daha yüksek kalmasına yardımcı olabilir. Erkeklerin testosteron seviyelerini artırmak için kullanabilecekleri doğal yöntemler ve beslenme alışkanlıkları birçok fayda sağlar. Yüksek proteinli yiyecekler, omega-3 yağ asitleri, kompleks karbonhidratlar, sebzeler, meyveler ve baharatlar tüketmek, testosteron seviyelerinin artmasına yardımcı olurken aynı zamanda genel sağlık için de faydalıdır. Beslenme şeklinize dikkat etmek, testosteron seviyelerinizi artırmaya yardımcı olan diğer bir faktördür.”