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Ordu Valisi Tuncay Sonel, Adana Demirspor'a maç öncesi ziyaret etti

Ziraat Türkiye Kupası 5.

kademe maçında Trabzonspor ile karşılaşan Adana Demirspor'u, Adanalı olan Ordu Valisi Tuncay Sonel takımı maç öncesi karşılayarak başarılar diledi.


Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor, Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelede penaltılar sonucu 4-3 galip çıkarken mavi-lacivertli ekip, maç öncesinde Adanalı olan Ordu'da Vali olan Tuncay Sonel tarafından karşılandılar. Sonel, kulübün kaldığı otele giderek oyuncularla konuşup başarılar diledi. Ardından Sonel, takımın otobüsünü stadyuma doğru yola çıkarken uğurladı. Maçın sonuna kadar stadyumda müsabakayı takip eden Sonel, Adana Demirspor'un kazanmasının ardından takımı alkışlayarak tebrik etti.

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