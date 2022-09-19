Organ bağışı 3 hastaya şifa oldu

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 79 yaşındaki kadın hastanın ailesi tarafından bağışlanan organlar 3 hastaya şifa oldu. Organlar nakil yapılmak üzere Samsun ve Diyarbakır'a gönderildi.

Alınan bilgiye göre, yoğun bakımda yatan Ayşe Osmançelebioğlu (79) adlı hastanın beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda yakınları organ bağışçısı olmayı kabul ettiler. Süreç ile beraber zamana karşı yarış yapılan değerlendirmelerde karaciğer ve böbreklerin nakli uygun bulundu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi organ nakil ekibi tarafından hasta hızla operasyonla alınarak başarılı bir şekilde organlar çıkarıldı. Organlar Samsun ve Diyarbakır da nakil sırası bekleyen 3 hastaya gönderildi. Takipte alınan bilgiler sonucunda bağışlanan organların hastalara başarılı bir şekilde nakledildiği bildirildi.