Orhan Ak: "Lige baktığınızda istediğimiz sırada değiliz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, bordo-mavili takımda dün itibariyle yeni teknik ekibin göreve başladığını belirterek "Olağanüstü bir şey olmadığı sürece, sıkıntı olmadığı sürece bu sezonu beraber tamamlayacağız" dedi.

Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, sezon sonuna kadar Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verildi. Kayserispor maçı hazırlıkları öncesinde basın mensupları ile sohbet eden Orhan Ak, yarın itibarıyla Gbamin haricindeki oyuncular ile tam kadro bir şekilde antrenmanların devam edeceğini belirterek, "Yarın inşallah Gbamin hariç tamam olacağız. İnşallah iyi başladık. Adana Demir maçı ile başlayan süreç özellikle başkanımızın güvenmesi bizi mutlu etti. Olağanüstü bir şey olmadığı sürece, sıkıntı olmadığı sürece bu sezonu beraber tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Dün itibariyle yeni ekibin göreve başladığını kaydeden Ak, "Hepsi çok ciddi anlamda kendini kanıtlamış çok değerli bir ekip oluşturduk. Özellikle burada Fatih ve Aykut hocaya teşekkür ederim. Bu konuda bana yardımcı oldular. Şuan sadece bir kişi daha dahil olabilir. Onun dışında gayet kaliteli bir ekibimiz var. Kendimize, ekibimize, oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.

"Yenemeyeceğimiz bir takım yok diye düşünüyorum"

Ligde istedikleri sırada olmadıklarını vurgulayan Ak, "Lige baktığınızda istediğimiz sırada değiliz. Ama 11 maçlık 33 puan ortada her maçı kazanabilecek kapasitemiz var. Yeter ki o birlikteliğini saha içindeki beraber hareket eden, enerjisi yüksek, coşkulu mücadele eden bir takım oluşturduğumuz zaman yenemeyeceğimiz bir takım yok diye düşünüyorum. Ama bizim için daha net hedefi olan özellikle Salı günü deplasmanda oynayacağımız kupa maçı. Bizim için çok çok daha önemli. Adana Demir maçı çok ciddi bir geri dönüş oldu. Oyuncunun enerjisi, coşkusu tekrar seyirciyle o güveni sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Rakibin bazı şeyleri muhakkak değişebilir. Ama genellikle biz o süreçlerde kendi kalitemizi ortaya koyarsak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.