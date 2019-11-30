Orhan Kaynar Futbol Turnuvası sona erdi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) organizasyonu ile bu yıl 12'incisi düzenlenen Orhan Kaynar Futbol Turnuvası, final maçıyla sona erdi.

Hürriyet Gazetesi Karadeniz Temsilciliği görevini yürütürken 2001'de hayatını kaybeden gazeteci Orhan Kaynar anısına bu yıl 12'incisi düzenlenen Orhan Kaynar Futbol Turnuvası'nın finali MSLM Halı Sahası'nda yapıldı. Turnuvada oynanan final maçını Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TGC Başkanı Ersen Küçük, merhum Orhan Kaynar'ın eşi Mine Kaynar ve çok sayıda davetli, gazeteciler ile yakınları takip etti.

Final maçı öncesinde şöhretler karması ile basın karması karşı karşıya gelirken karşılaşma 4-4 berabere sonuçlandı. Karadeniz Gazetesi ile Taka Gazetesi takımlarının karşı karşıya geldiği final maçın normal süresi 3-3 bitti. Karşılaşmada penaltı atışları sonucu 8-7 kazanan Karadeniz Gazetesi, kupanın sahibi oldu.