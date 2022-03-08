İhlas Haber Ajansı

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Ormandan kaçak tomruk kesen kişi fotokapana yakalandı

Trabzon’un Maçka ilçesinde ormanda kaçak tomruk kesip aracına yükleyen kişi fotokapana yakalandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanda kaçak tomruk kesip aracına yükleyen kişi fotokapana yakalandı.


Trabzon'un Maçka ilçesindeki Ocak mahallesinde sabahın erken saatlerinde bir kişi ormandan kaçak emval kesti. Kestiği tomrukları minibüsü yükleyen kişi o anda bölgeye daha önceden kurulan fotokapana yakalandı. Minibüse yüklediği tomruklar sonrası takibe alınan kişi, yolda durduruldu. Tomruklara el konulurken, kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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