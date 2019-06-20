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Örs, Araklı için TBMM'ye araştırma önergesi verecek

Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün yaşanan selin ardından İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr.

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün yaşanan selin ardından İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, sel felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret edip incelemelerde bulundu.


Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Örs, ardından arama- kurtarma çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.


Burada bir açıklama yapan Dr. Hüseyin Örs "Çok acı bir tablo ile karşı karşıyayız. Binalar yerle bir olmuş. Hayatını kaybeden 7 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımiz arasında bölgede bulunan belediye çalışanları da mevcut. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Halen daha kayıp olan vatandaşlarımızın arama çalışmalarına da devam ediliyor. Acının, felaketin siyaseti olmaz. Trabzon Milletvekili olarak yapmam gereken ne varsa, elimden geleni yapmaya hazırım. Burada arkadaşlar yoğun bir çalışma yürütüyor. Bundan sonra başka felaketlerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerekmektedir. Konuyu TBMM'ye taşıyacağım, Bölgemizde sel, heyelan vb. afetler öncesi alınması gereken tedbirler ile ilgili araştırma önergesi vereceğim" dedi.


Örs, ayrıca bölgede mağdur olan vatandaşların banka, kredi vs borçlarının da ertelenmesi hakkında gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda da çağrı yaptı.

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