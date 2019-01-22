Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sanayicilerin projesine destek verdi

Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret ederek, hayata geçirmek istediklerini yeni sanayi projesine destek istedi.

Ziyarette, Trabzon'daki sanayileri tek çatı altında toplayacakları Tüm Sanayi Sitesi Projesi ile alakalı bir sunum yapan Alemdaroğlu, “Bunu projemizi herkese anlatıp destek istiyoruz. Sanayiyi Değirmendere havzasından çıkarıp daha geniş, daha modern bir alana taşımalıyız. Esnafımız bir arada çalışacak ve işler daha hızlı bir şekilde ilerleyecek. Geniş meydan alanları ile bilindik sanayi sitelerinden farklı, çalışanların ve müşterilerin kendilerini iyi hissetmeleri için tasarlanan dünya çapında bir proje olarak tasarlandı. Mevcut sanayideki 90 metre kara olan iş yerlerini büyütüp daha modern ve iş güvenliğine uygun yapısı bulunan yeni çalışma alanlarını şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu proje Trabzon'un vizyon projesi olacak" dedi.

"Yapılabilme anlayışında ve heyecanındayım"

Projeyi iki yönlü düşünmeleri gerektiğini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, "Sanayicilerimiz iyi şartlarda çalışmıyor. Belediye olarak bu yönü düşünmemiz lazım. Şehride burada düşünmemiz lazım. Sanayimiz vaktiyle zamanında doğru bir yere konuldu. Ama şimdi şehrin tam göbeğinde kaldı. Çimento Fabrikasını o bölgeden kaldırdık. Şehrin bu bölgesini belediyecilik açısında rehabilite etmemiz gerekiyor. Bir işi yaparken aslında iki işi yapmış oluyoruz. Hem şehir adına hemde esnafımız adına iki güzel iş yapmış oluyoruz. En çevreci yapısıyla beraber bu projeyi oraya nasıl entegre ederiz. Ben bu projeyi evvelinden beri varım. Yapılabilme anlayışında ve heyecanındayım" ifadelerini kullandı.