Ortahisar Belediye Başkanı Genç 8 yıllık görev süresini değerlendirdi

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 8 yıllık görev süresini bugün düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.

Ortahisar Belediyesi'nin kuruluşundan itibaren yapılan çalışmaları ve projeleri bir otelde düzenlediği basın toplantısı ile özetleyen Genç “Bir taraftan belediyemizin kurulum çalışmasını bir taraftan da fiziki yapısını oluştururken diğer taraftan kadro yapılaşmasını da oluşturduk” dedi.

Milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialar ile ilgili olarak da konuşan Genç “Beni milletvekilliği gibi en üst platformda görmek isteyenler, yakıştıranlar oldu, kendi adıma ifade edeyim güzel yorumlar yapıldı. Açık ve net şekilde ifade edeyim. Benim milletvekilliği için girişimim, adaylığım söz konusu değil. Görevimizi, hakkıyla yapmanın peşindeyiz. 20 yıldır halkına hizmete kendisini adamış biri olarak, gece gündüz demeden bu ülkenin kalkınması ve Türkiye'nin yüz yılı hedeflerini gerçekleştirmesi için Cumhurbaşkanımızın ilk turda yeniden seçilmesi için elimizden ne geliyorsa o gayretin içinde olacağız. Şayet Genel Başkanımız ve Genel Merkezimiz, resen bir karar verirse ona da uyarım. Daha önce milletvekilliği için çalışmamız oldu. Bu makama geldik. Genel Merkezimiz ve Cumhurbaşkanımızın resen takdiri olursa O şekilde adaylığım söz konusu olabilir. Bunun dışında benim herhangi bir çabam, çalışmam olmamıştır” diye konuştu.

“Trabzon Akvaryumu 219 bin 447 kişi burayı ziyaret etti”

Belediye olarak önemli hizmetleri arasında yer alan Trabzon Akvaryum'un şehrin turizmine önemli bir katkı sağladığını da kaydeden Genç “Hem hemşehrilerimiz için hem de turistler için çok güzel bir alan oluştu. Biz bunu yeraltında bir tünelin içerisinde yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Sit alanı olması nedeniyle zor prosedürleri aştık. Şu anda Türkiye'de bütün akvaryumlarda sunulan canlıları burada teşhir ediyoruz. Bütün tahminlerimizin üstünde bugüne kadar 219 bin 447 kişi burayı ziyaret etti. Resmi rakam bu. Bunların 32 bin 781'i yabancı” ifadelerini kullandı.

Güney Çevre Yolu ile ilgili sorularını da cevaplandıran Genç “Güney Çevre Yolu daha önceki dönemlerde de konuştuğumuz, şehrin 30 yılında konuşulan bir konu. Şehrin gelişimi bakımından hakikaten önemsiyoruz. Alternatif aks oluşturmak adına düşüncemiz, hedefimiz, hayalimiz var. Ben bunu yakinen takip eden bir yöneticiyim. Geçtiğimiz hafta Ankara ziyaretimizde de görüştük. Kısa zamanda inşallah 1. etap olarak nitelendirilen Akçaabat - Yıldızlı arası bölümde uygulama projesi tamamlandı. Güzel bir adım atılacak. Bir hayalin gerçekleşmesine tanık olacağız” diye konuştu.

Genç, Ortahisar Belediyesi olarak kendisine yeten ve ekonomik anlamda kendisini çekip çeviren bir belediye olduklarını da vurgulayarak şunları söyledi:

“Belediyemizin hiç bir ödemesi 3 ayı sarkmamıştır. Mali disiplini gözetmeye çalıştık. Şu anda biz kredibilitemiz yüksek olduğundan şöyle bir yöntem izleyebilirdik. Pandemi başladığı andan bugüne kadar İller Bankası'ndan 1 lira kredi kullanmadım. Kendi imkânlarımız ve kendi gelirlerimizle, işlerimizi yapıyoruz. Kredi kullanmaktan öte, Kalkınma Ajansları ve Bakanlıklardan destek alıyoruz. Bugün varız, yarın yokuz. Benim başkan olarak mümkün olduğunca iyi bir ekonomi ile gelecek başkana belediyeyi devretmem lazım. 2022 yılında gelir üreten taşınmaz da elde ettik. O nedenle bütçemiz fazla verdi. Bütçe açığımız olmadı. Ek bütçeyle artı durumdayız. 2022 yılında 501 milyon gider bütçemiz, 588 milyon TL ise gelir bütçesi olarak gerçekleşti. Yani gelir giderden 87 milyon daha fazla devretti. 2023 yılı bütçemiz ise 799 milyon TL olarak ön gördük. İnşallah bu yıl bu bütçeyi icra etmeye çalışacağız. Ekonomik olarak zorluğumuz, darlığımız yok.”

Toplantının bitiminde basın mensupları Başkan Genç'e sürpriz yaparak, doğum gününü pasta eşliğinde kutladı. Gazetecilerle birlikte pastayı kesen Genç, onlara teşekkürlerini iletti.