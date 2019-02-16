Ortahisar Belediye Başkanı Genç: “Birkaç ay içinde belediye binamıza taşınacağız”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı'da inşa edilen belediye hizmet binasını inceledi. Genç, binanın birkaç ay içinde tamamlanacağını ve Ortahisar Belediyesi'nin yeni binaya taşınacağını söyledi.

Binanın hizmete girmesiyle birlikte Ortahisar Belediyesi'nin dağınık haldeki birimlerinin yeni binada toplanacağını belirten Başkan Genç, binanın toplamda 49 milyon 197 bin 909 TL'ye mal olacağını söyledi. Binanın bir belediyenin bütün ihtiyaçlarını cevaplayacak şekilde tasarlandığını belirten Başkan Genç, "Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı Projemizin içinde yer alan belediye hizmet binamız birçok fonksiyonu karşılayacak özelliklere sahip. Konferans ve toplantı salonlarından tutun da çok amaçlı tiyatro salonuna kadar birçok amaca hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. İnşallah belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımıza daha kaliteli bir şekilde verme imkanı sağlayacağız ve dağınık haldeki belediye birimlerimizi yeni binamıza taşıyacağız. Yaklaşık 49.197.909, 00 milyon TL'ye mal olan belediye binamız belediyemizi kurumsal anlamda daha üst seviyeye taşıyacak" dedi.

"Pazarkapı Yeni Yaşam Alanı Projemizin tamamlanmasıyla birlikte Ortahisar ilçemiz tıpkı Meydan Parkı gibi yeni bir çekim alanı kazanacak” diyen Genç “Gerek ticari alanlar ile ofis alanları, diğer yandan konut alanları ve sosyal donatı alanlarıyla Pazarkapı'da yeni bir yaşam alanı yükseliyor. Proje alanında yer alan beş adet tarihi bina aslına uygun olarak yeniden yapılarak, mevcut cami ile birlikte modern mimari değerleri yerel mimari değerlerini buluşturan yapılar silsilesi ortaya çıkacak. Aslına uygun olarak yeniden yapılacak binalar ve mevcut olan tarihi cami ile birlikte Trabzon'un kadim tarihi ile modern mimari değerleri bir araya getirilecek. Böylece yeni bir merkez alan oluşturacağız" şeklinde konuştu.