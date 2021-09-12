Ortahisar Belediye Başkanı Genç: “İçkale'de saklı tarih var”

Trabzon'un tarihi mekânlarından Komnones Krallığı'ndan kalma İçkale'yi ziyaret eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bölgedeki kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Trabzon'un Sümela Manastırı çapında yeni bir turizm potansiyeli kazanacağını söyledi.

Turizm ve Kültür Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Ortahisar Belediyesi'nin paydaşları olduğu projede bir süre önce kazı çalışmaları başladı.

Şu anda bile birçok turistin İçkale'yi ziyaret etmek istediğini kaydeden Başkan Genç, “Burada tarihe tanıklık ediyoruz. Esasında tarihe tanıklık eden çok önemli bir bölgemiz, gözlerimizden mahrum bırakılan bir bölgemiz yeniden Trabzon tarihi adına, ülkemiz tarihi adına ve dünya tarih mirası adına gün yüzüne çıkarılacak. Trabzonumuzun üç önemli alamet-i farikasından bir tanesinin de tarihi yönünün olması. Dolayısıyla milattan önce 2000 yıl gibi çok kadim bir tarihe sahip bu şehrin böyle bir alanının mahrum bırakılması hakikaten de çok çok üzücü bir durumdu. Biz bu konuda 2014 yılındaki seçim çalışmalarımızda Trabzonumuzda ortaya koyacağımızın sözünü vermiştik. Ama hâl ve şartlar buna elvermedi. Ama bu dönemde göreve geldiği andan itibaren bu konularda da büyük bir hassasiyet gösteren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu hususu paylaştığımızda büyük bir heyecanla, büyük bir gayretle adeta şu andaki programın motivasyonunu sağlayanların en başında gelen değerli başkanımız oldu. İnşallah şehrimiz adına da geleceğimiz adına da bu kazı çalışmasının hayırlı olacağını düşünüyorum” dedi.

İçkale kazısının sadece Türkiye'nin değil, dünya tarih mirası için de çok önemli bir kazanım olacağını kaydeden Başkan Genç, “Yukarıhisar bölgemiz; Roma'nın, Komnenos'un, Bizans'ın ve Osmanlı uygarlıklarının bulunduğu bu bölgemizde bırakın kazı çalışmasını, burayı başlı başına açabilsek ve rehabilite etsek bile Sümela gibi şehir adına çok önemli bir kazanım olacağını düşünüyorum. Çünkü şu hâl ve şartlara rağmen birçok turist burayı ziyaret etmek istiyor. Ben inanıyorum ki, burada çok önemli kalıntılara, buluntulara rastlanılacak. Burada saklı bir tarih var. Bu tarih gün yüzüne çıkacak. Çok önemli bir kazınım olacak. Ülkemizin tarihi miras olarak çok önemli bir kazanımı olacak. Dünya tarihi mirasına da çok önemli bir katkı sağlayacağız diye düşünüyorum. Bu projenin bir paydaşı olmaktan dolayı da bir kez daha büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek bu çalışma için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.