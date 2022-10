Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten Bakan Soylu'ya ziyaret

Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ankara ziyareti kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek istişarede bulundu.

Başkan Genç, ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ortahisar Belediyesi'nin projelerine çok büyük destek verdiğini ifade etti. Bakan Soylu'nun Trabzon'un her türlü meselesiyle yakından ilgilendiğine dikkat çeken Başkan Genç, “Sayın bakanımız yoğun gündemine rağmen bizlerden hüsnü kabullerini eksik etmiyor. Şehrimizin her türlü meselesine yakından alâka gösteriyor. Bir yandan dillere destan bir şekilde terör örgütleriyle mücadelesini güçlü bir şekilde yürütürken, diğer yandan da Trabzonumuzun sorunlarıyla hemhâl oluyor. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz başta Trabzon Akvaryum, Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası projelerimize sayın bakanımızın maddi ve manevi destekleri, projelerimizi hayata geçirme noktasında bizi cesaretlendirmiştir. İçişleri Bakanlığı görevini en etkili ve en başarılı şekilde yürütürken şehrimizle ilgili her türlü meselenin takipçisi olan ve çözüme kavuşturulması hususunda olağanüstü gayret gösteren Bakanımız Süleyman Soylu'nun hem hemşehrilerimiz nezdinde hem de Türk milletinin gönlündeki yeri çok müstesnadır” diye konuştu.

İlbank Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bektaş'ı da ziyaret eden Başkan Ahmet Metin Genç, İlbank'ı projelerin hayata geçirilmesi noktasında en büyük paydaş olarak gördüklerini dile getirerek şöyle konuştu: “İlbank, hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerimizde finansal olarak en büyük destekçimiz ve paydaşımız. İlbank'a hangi projeyle gidersek gidelim, her projemize destek oldular, finansal destek sağlama konusunda azami gayret gösterdiler” diye konuştu.