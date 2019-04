Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten turizmle ilgili dikkat çeken uyarılar

Trabzon'da son yıllarda artan turizm faaliyetleri nedeniyle büyük bir ekonomik girdi sağlandığını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Turistlerimize ve ziyaretçilerimize yönelik her türlü çifte standarttan, fahiş fiyat uygulamalarından şehrimizin imajı açısından mutlak surette uzak durmalıyız. Şehrimizin turizmle ilgili imajının zedelenmesi, tahribata uğraması telafisi mümkün olmayacak ekonomik kayıplara neden olabilir" dedi.

Her yıl şikayetler artıyor

Her yıl turizmle ilgili şikayetlerin arttığını kaydeden Başkan Genç, "Son yıllarda şehrimize akın eden turistlerin küstürülmemesi için esnafın, turizm işletmelerinin ve otellerin azami hassasiyet göstermeleri Trabzon ekonomisi için elzem hale gelmiştir. Turizm merkezleri, konaklama tesisleri ve yemek sektöründeki işletmelerle ilgili turistlerden artan şikayetler geliyor. Bu durumun bu yıl ve önümüzdeki yıllarda tekrar yaşanmaması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli" diye konuştu.

Farklı fiyat uygulamaları

Özellikle Arap turistlerin kendilerine yönelik farklı ve fahiş fiyat uygulamalarından şikâyet ettiğini dile getiren Başkan Genç, "Trabzonlular misafirperverliği, mertliği, samimiyeti ve sıcak kanlılığıyla biliniyor. Bu algıyı olumsuz etkileyecek her türlü davranıştan uzak durmalıyız. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turizm sektöründe yaşanabilecek bütün olumsuzluklar bizi turizm sektöründe daha geri durumlara düşürecektir. İster yerli, ister yabancı olsun her ülkeden gelen turistte aynı fiyat tarifesi uygulanmalıdır, fahiş fiyatlardan kaçınılmalıdır. Turizm sektörü son yıllarda Trabzon ekonomisini sürükleyen lokomotif haline gelmiştir. Şehrimiz eşsiz doğası, yeşilliği, yaylaları, tarihi ve kültürel yerleriyle her ülkeden turistin cazibe noktası haline gelmiştir. Ülkemize gelen turistler, esnafımız ve konaklama tesislerimiz için ciddi gelir kapısı olmuştur. Bunu iyi değerlendirmeliyiz ve kendi ayağımıza kurşun sıkmamalıyız. Bu konuda hem vatandaşlarımıza hem esnafımıza hem de kamu görevlilerine büyük sorumluluklar düşüyor” ifadelerini kullandı.