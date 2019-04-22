Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu

Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı çıktığı son üç maçı kazanarak Türkiye İşitme Engelliler Süper Futbol Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Tokat'ta düzenlenen turnuvada Kayseri İşitme Engelliler Takımı'nı 8-1, Sivas İşitme Engelliler Takımı'nı 8-0 ve Çorum İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı 5-0 mağlup ederek 9 puanla şampiyonluğa ulaştı. Teknik direktör Adnan Adanur, işaret dili hocası Ömer Ayar ile birlikte şampiyonluk kupasını kaldıran futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kuruluşundan kısa bir süre sonra böyle bir başarıya imza atan takımı tebrik ederek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Adnan Adanur ile işaret dili hocası Ömer Ayar ve futbolcular ile tek tek görüşen Başkan Genç, süper ligde de takımdan çok büyük başarılar beklediğini dile getirerek, "Karadeniz'de ilk defa Ampute Futbol Takımı ile İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı kurarak engelli bireylerin sporda ne büyük başarılara imza atacağını gösterdik. Engelli vatandaşlarımıza imkân tanındığında bütün zorlukların üstesinden gelebildiklerini bir kez daha gördük. Umarız engellilerimizin özgüvenini yükseltecek bu tür faaliyetlere yapılan destekler daha çok artar ve bizler de tıpkı takımımızın elde ettiği bu şampiyonluk gibi nice başarılara tanık oluruz" ifadelerini kullandı.