Ortahisar belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

Ortahisar Belediyesi Pazarkapı Yaşam Alanı'nda inşa edilen yeni hizmet binasına taşındı. Belediyenin bütün birim müdürlükleri hazırlanan plan çerçevesinde yeni binaya taşınma işlemini tamamladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren belediyenin bütün birim müdürlüklerinin yeni hizmet binasına taşınmış olacağını söyledi.

Belediyenin kendisine ait hizmet binasının olmadığını belirten Başkan Genç, "Belediyemizin kendisine ait müstakil bir belediye hizmet binası yoktu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile aynı hizmet binasını kullanıyorduk. Bu da belediye hizmetlerinin yürütülmesinde zaman zaman birtakım karışıklıklara sebebiyet veriyordu. Vatandaşlarımız hangi bölümün Ortahisar'a ,hangi bölümün Büyükşehir'e ait olduğunu karıştırıyorlardı. Yeni binaya taşınmamızla birlikte bu tür karışıklıklar giderilmiş olacak. Çok modern, bütün ihtiyaçlarımıza cevap verecek, içinde konferans, tiyatro ve meclis toplantı salonunun yer aldığı modern mimari öğelerini bünyesinde barındıran bir eseri belediye binamız olarak hizmete açıyoruz. 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren belediyenin bütün birim müdürlükleri yeni hizmet binasına taşınarak burada hizmet vermeye başlayacak. Bundan da büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Yeni hizmet binası yapmak aynı zamanda vatandaşlarımıza da bir taahhüdümüzdü. Aynı zamanda bu sözümüzü yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Kendimize ait hizmet binamıza taşınmış olmakla birlikte büyük bir eksikliği gidermiş olduk" dedi.

Belediye hizmetleri aksamadan devam edecek

Belediye hizmetlerinin yeni binada daha nitelikli ve verimli bir şekilde yürütüleceğini kaydeden Başkan Genç, "Bütün müdürlüklerimiz kendi görev alanlarıyla ilgili işlem ve muamelelere hiç aksatmadan devam edecekler. Vatandaşlarımız belediyemizin taşınmasından dolayı herhangi bir mağduriyetle karşılaşmayacaklar. Her türlü işlemlerimizi 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeni binamızda veriyor olacağız. Böylesine güzel ve modern bir binayı ilçemize kazandırdığımızdan dolayı büyük bir kıvanç ve onur duyuyoruz. Hizmetlerimizi yeni binamızda daha nitelikli ve verimli bir şekilde sürdüreceğiz. Taşınma sürecinde büyük emeği geçen birim müdürlerimize, personelimize ve başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah'tan hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etmesini diliyorum”diye konuştu.