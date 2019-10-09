Ortahisar Meclisi, 2020 Yılı Mali Bütçesi'ni kabul etti

Ortahisar Belediye Meclisi'nin ekim ayının son meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen "Ortahisar Belediyesi 2020 mali yılı ve takip eden iki yılın tahmini gelir ve gider bütçesi" gündem maddesi görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen gündem maddesine göre, Ortahisar Belediyesi'nin 2020 mali yılı tahmini gelir bütçesi 265 milyon 700 bin TL, gider bütçesi ise 265 milyon 700 bin TL şeklinde denk bütçe olarak kabul edildi. Belediyenin birim müdürlüklerinin gelir ve gider kalemleri madde okunarak meclis üyelerinin oyuna sunuldu. Bütçeden aslan payını; 71 milyon 933 bin TL ile İnsan Kaynakları, 70 milyon 965 bin TL ile Mali Hizmetler , 30 milyon 72 bin TL Etüt Proje ve 20 milyon 15 bin TL Fen İşleri müdürlükleri aldı.

Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan 2020 mali yılı tahmini gelir ve gider bütçesi toplam 265 milyon 700 bin TL olarak ve 2021-2022 mali yılı tahmini bütçeleri ise, ayrı ayrı yüzde 5 oranında artırılarak oybirliğiyle kabul edildi.

Bütçenin kabul edilmesinden sonra söz alan Başkan Ahmet Metin Genç, meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek "Bütçenin hazırlanmasında katkı sağlayan Mali Hizmetler Müdürlüğümüze, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimize ve komisyon başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Oybirliğiyle bütçemizi kabul ettiğimiz için; bütün meclis üyelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem belediyemiz, hem de şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İyi bir icraat dönemi geçirmemiz için Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Değerli arkadaşlar bu şekilde ekim ayı meclis çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Hepinize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.