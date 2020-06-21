Ortahisar Platformu fotoğraf sanatçıları ile bir araya geldi

Trabzon'da yeni kurulmasına rağmen hemen faaliyete geçen ve şehir adına etkinlik ortaya koyan Ortahisar Platformu bir fotoğraf yarışması düzenledi. Fotoğraf yarışmasının ilk ayağı Arsin'de gün batımı çekimi oldu. Yarışmaya katılım gösteren fotoğraf sanatçıları ve Ortahisar Platformu Başkanı Murat Zeki Solak ile platformun sanat koordinatörü Adnan Taç hep birlikte Arsin'de fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Etkinliğe ev sahipliği yapan İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ise fotoğraf yarışmasının ilk adımının ilçede atılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ortahisar Platformu Başkanı Murat Zeki Solak, Trabzon'a kültürel anlamda katkı sunmak istediklerini belirterek, “Her şey sosyal medyada okuduğum bir diyalogdan başladı. Trabzon'umuzda yaptığımız ilk etkinlik. Pandemi sonrası ulusal boyuta getirmek istiyoruz. Trabzon'umuza kültürel anlamda katkı sunmak istiyoruz” dedi.

Platformun sanat koordinatörü Adnan Taç ise, etkinliğin dört adımının daha olduğunu vurgulayarak, “Etkinliğin fikir babası iş adamı Tufan Aydoğan kendisine teşekkür ediyoruz. Yerel yöneticilerimizde sanatın içinde olsunlar ve çekim aşamalarını şahit olsunlar istedik” ifadelerini kullandı.

Etkinlik fotoğrafçıların gün batımını fotoğraflaması ile sona erdi.