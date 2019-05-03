Ortahisar Ramazana hazır

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan ayına hazırlık kapsamında Belediye'nin yürütmüş olduğu camilerin temizliği ve zabıta denetimleriyle ilgili bilgi verdi.

Ramazan ayı başlamadan 200'ün üzerinde camide iç mekan temizliğinin yanı sıra bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını kaydeden Başkan Genç, "Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz iki ayrı grup halinde ilçemizde bulunan 200 camiinin iç mekan temizliği ile bakım ve onarımını tamamladı. Belediye olarak aslında ibadet kurumlarımızın yılın her zamanı temiz kalması, halkımızın daha huzurlu ve sağlık bir şekilde ibadetlerini yerine getirmesi için periyodik olarak her zaman bu çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin Ramazan ayında gıda üretimi yapan tesislerde, esnaf, lokanta, kasap, tatlıcı ve fırınlarda denetimlerini sıklaştıracağını kaydeden Genç ,"Zabıta ekiplerimiz mübarek Ramazan ayında da denetimlerine aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda beslenmesi açısından bütün yıl boyunca denetimlerimiz sürüyor. Bu ayda da herhangi bir suistimâle yer vermemek için çalışmalarımızı dikkatli bir şekilde yerine getireceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız Ramazan'da ibadetlerini huzurlu, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yerine getirsinler. Her şey vatandaşlarımızın rahatı için. Bu kapsamda esnafından, lokantasına, manavından büfesine kadar denetim işlemlerimizi yerine getireceğiz. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çalışacağız. Özellikle vatandaşlarımızdan her türlü şikâyetlerini ve isteklerini belediyemizin ilgili birimlerine bildirmelerini rica ediyoruz. yapılan denetimler sonucunda bir çok iş yerine yasıl işlem yapıldığını ifade eden Bayrak insan sağlığına zarar verecek hiç bir şeyi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediyesi'nin bu yılda beş ayrı noktada iftar çadırı kurduğunu belirten Başkan Genç, "Kurduğumuz iftar çadırları ile günde vatandaşlarımıza iftar vermeyi planlıyoruz. Yavuz Selim Camii önü, Osmanlı Cami Avlusu, KTÜ Farabi Hastanesi yanı, Bostancı cami önü ve üniversitenin içerisine açacağımız iftar çadırları ile tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.