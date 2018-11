Ortahisar'da 286 vatandaşa evde bakım hizmeti veriliyor

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yardıma muhtaç ailelere ve vatandaşlara şefkat elini uzatıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 173 aileye, kişi bazında ise toplamda 286 vatandaşa evde bakım hizmeti veren Ortahisar Belediyesi, bakıma muhtaç kişilerin ve ailelerin imdadına yetişiyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, toplumda yaşlı nüfusun çoğalması nedeniyle her geçen gün bakıma ihtiyaç duyan insanların sayısının arttığını söyledi. Bakıma muhtaç insanlara evde bakım hizmeti vererek hayır dualarını aldıklarını belirten Başkan Genç, “Ülkemizde nüfus hızla yaşlanmakta, buna bağlı olarak yaşlılarımızın sayısı da her geçen gün artıyor. Bunun yanında çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç olan engelli, hasta ve yatalak vatandaşlarımız da var. Sosyal belediyecilik ilkesi gereği bu vatandaşlarımıza şefkat elimizi uzatıyoruz ve bizzat ikametgâhlarında düzenli olarak bakımlarını üstleniyoruz. İhtiyaç durumuna göre her gün ya da haftanın belirli günlerinde vatandaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bakıma muhtaç ailelerimizin evlerine giderek ev temizliği, yemek, kişisel bakım ve ufak tefek ev işleriyle ilgili onlara yardımcı oluyor. Bunun yanında ekiplerimiz hizmet alan ailelerle ya da kişilerle hasbihâl ederek bir nevi onların yalnızlıklarını gideriyor. Dertleşiyorlar, sıkıntılarını dinliyorlar ve başka bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyorlar. Bir nevi anne- baba ve evlat ilişkisi kurarak manevi anlamda da destek olmaya gayret ediyorlar. Evde bakım hizmetleri benim en çok önem verdiğim alanlardan bir tanesi. Hepimiz bir gün yaşlanacağız ve bakıma muhtaç hale geleceğiz. Yardımımıza koşacak, dertlerimizi dinleyecek ve hizmetlerimizi yapacak kişilere ihtiyaç duyacağız. Bu konuda da biraz empati yaparak kendimizi yaşlılarımızın yerine koyuyoruz ve hizmetlerimizi de özenli ve dikkatli bir şekilde yerine getirerek yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın hayır duasını alıyoruz. Bu da bize yeter de artar bile” ifadelerini kullandı.