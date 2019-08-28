Ortahisar'da çöp konteynırları yer altına alınıyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çevre temizliğini sağlamak ve görüntü kirliliğine son vermek için ilçe merkezinde 51 adet çöp konteynırını yer altına alacaklarını söyledi. Yer üstü çöp konteynırlarının çevre sağlığını tehdit ettiğini ve kötü kokulara sebebiyet verdiğini belirten Başkan Genç, "Kentimizin çevre temizliği bizim için çok önemli. Hele ki, yoğun bir turizm aktivitesinin yaşandığı kentimizin her daim temiz ve güzel bir görünüme sahip olması gerekiyor. Özellikle şehir merkezinde yer üstü çöp konteynırları kötü kokulara sebebiyet vererek, çevre sağlığını da tehdit ediyor. Zaman zaman da sokak hayvanlarının karıştırması sonucu bu çöpler etrafa dağılarak, mikropların çevreye yayılmasına neden oluyor. Haliyle sokaklarımız, caddelerimiz vatandaşlarımız, çocuklarımız için sağlıksız ortamlar haline geliyor. Bundan dolayı yeraltı çöp sistemi bizim hayata geçirmeye çalıştığımız öncelikli konulardan tanesiydi. Hem geçen dönem, hem de bu seçim döneminde vatandaşlarımıza taahhüt ettiğimiz projelerden bir tanesiydi. Şimdi bu projemizi hayata geçirmenin ve vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

2 tanesinin montajı yapıldı

Yer altı çöp sistemiyle vatandaşların ve turistlerin konuyla ilgili şikayetlerini ortadan kaldıracaklarını kaydeden Başkan Genç, "Yer altı çöp sistemiyle alakalı gerek Büyükşehir Belediyesi ve gerekse karayollarıyla koordinasyona geçerek uygun alanları belirledik. İlk olarak Moloz'da, Çarşı Mahallesi'ndeki iki adet çöp konteynırımızı yer altına aldık. Vatandaşlarımız kolay bir şekilde çöplerini buraya atabilecek, çok kullanışlı bir sistemi hayata geçiriyoruz. Bu sistem sayesinde çöpler insan ve hayvan müdahalesinden de korunmuş olacak. Toplamda 51 adet çöp konteynırını yeraltına almayı planlıyoruz. Bununla ilgili gerekli etütleri ve planlarımı yaptık. İlerleyen günlerde bu çöp konteynırlarının hepsini yer altına alarak kentimizi daha çevreci, güzel görünümlü bir yapıya kavuşturacağız. Ve böylece vatandaşlarımızın ve kentimize gelen ziyaretçilerin çöp konteynırlarıyla ilgili şikayetlerini ortadan kaldırmış olacağız. Ortahisar'ımızın çöp sistemi modern kentlerdeki gibi yer altına alınacak" şeklinde konuştu.