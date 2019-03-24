Ortahisar'da sandık üyelerine ve müşahitlere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kurulacak sandıkların yönetimlerinde yer alacaklara sandık üyelerine ve müşahitlere yönelik eğitim semineri gerçekleştirdi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, Ortahisar'da kurulacak sandıklarda görev alacak sandık üyelerine ve parti müşahitlerine yönelik Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde Sandık Kurulu Eğitim Semineri gerçekleştirildi. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, seminerde salondaki yaklaşık bin kişiden oluşan sandık kurulu üyelerine ve müşahitlerine hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Altunbaş, bütün çalışmaların semeresinin alınacağı yerin sandık olduğunu belirttiği konuşmasında, “Sandıktan iyi bir sonuç almak için 3 ayı aşkındır sahadayız. Hepimiz büyük bir efor sarf ediyoruz. Sandıktaki oyumuzu korumak sandık kurulu üyelerimize, müşahitlerimize, okul ve bina sorumlularımızın gayreti ve performansına bağlı” dedi.

“Beka sorunu yoktur diyemeyiz”

Seçimlerin beka meselesi haline geldiğini söyleyen Altunbaş, “Ülkemizin güneyinde terör örgütlerine tırlar dolusu verilen silahlar dış mihrakların bir emeli uğruna onlara verildi. Biz, hava savunma sistemimizi güçlendirmek için Rusya ile S-400 anlaşması yapıyoruz, onlar bizi ambargo uygulamakla tehdit ediyor. Böyle bir durumda, ülkemizin beka problemi yoktur diyebilir miyiz? Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'ndeki müzakerelerimizi askıya alıyor ve arkasından da PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmamızı istiyor. Kıbrıs'taki askerimizi çekmemizi istiyorlar. Nükleer santrallerden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Böyle bir ortamda beka sorunu yoktur diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

“Gayretimiz en yüksek oranla kazanmak için”

2002 yılından beri AK Parti'ye birçok şekilde operasyon yapılmaya çalışıldığını hatırlatan Altunbaş, son olarak ekonomi ile saldırdıklarına değindi. 31 Mart'ta sadece belediye başkanı seçmeyeceklerini vurgulayan Altunbaş, “Bu seçimler bir beka seçimidir. Bu bilinçle ve şuurla seçime kadar bunları vatandaşlarımıza aktarmaya, anlatmaya devam etmeliyiz. Biz Ortahisar'da 5 yıldır vatandaşımızın arasındayız. Başkanımız ve adayımız Ahmet Metin Genç ile birlikte gönüllere dokunmaya başardık. Biz şehrimizi hizmetsiz hiçbir zaman bırakmadık. Bizim gayretimiz belediyeyi mümkün olduğu en yüksek oranla kazanmak içindir. Bizim gece-gündüz çalışmamızın sebebi bekadır. Ancak bunun karşılığını alacağımız yer sandıktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi; ‘Sandık namustur.' Bunun için tüm sandık birimlerimizin, mahalle başkanlarımızın ve teşkilatımızın tüm mensuplarının seçim bitene kadar gayret göstermesi son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

Sandık kurulu eğitim semineri, AK Parti Genel Merkezi'nin hazırladığı sandık kurulu eğitim videosunun salondakileri izletilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.