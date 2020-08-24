Ortahisar'dan Dereli'ye yardım eli

Giresun'un Dereli ilçesinde aşırı yağmur sebebiyle meydana gelen su taşkınına Ortahisar Belediyesi kendi envanterinde bulunan iş makinelerini bölgeye sevk etti.

Hafta sonu meydana gelen aşırı yağmur nedeni ile Dereli ve Doğankent ilçe merkezlerinde selin taşıdığı hafriyat yığınlarını temizlemek üzere Ortahisar Belediyesi kamyonet, yükleyici, kepçe ile personelini felaket bölgesine gönderdi. Dün yola çıkan makineler bugün ilçe merkezinde çalışmaya başladı.

Meydana gelen afet ile alakalı konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Komşu ilimizde meydana gelen sel felaketi bizleri derinden üzmüştür. Ortahisar Belediyesi Giresunlu hemşerilerimizin her daim yanındadır. Olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bölgede şuanda Arama Kurtarma ekipleri kayıp vatandaşlarımız için gece gündüz demeden yoğun çaba sarf ediyor. Rabbim kayıplarımıza en kısa sürede ulaşabilirmeyi nasip etsin. Jandarma teşkilatımızda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin de görevleri başında şehit olması da bizlere ayrı bir keder vermiştir. Bu vesile ile Jandarma teşkilatımızın da başı sağolsun. Bölgeye göndermiş olduğumuz destek tüm hızıyla devam edecektir. Giresunlu kardeşlerimiz bilsin ki, Trabzon halkı her zaman yanlarındadır. Allah bizi daha büyük felaketlerden muhafaza eylesin. Şuan bölgede devletimiz afet bölgesinde gerekli destekleri sağlamaktadır. Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ilk andan itibaren bölge halkının yaralarını sarmak ve maddi hasarı tespit etmek için uğraşmaktadır. En kısa sürede maddi ve manevi hasarlar giderilecek Dereli ve Doğankent eski günlerine döndürülecektir. Bu vesileyle tekrardan Giresun halkına geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.