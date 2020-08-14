Ortahisar'ın içme suyu hattı sil baştan yenileniyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin 565 kilometrelik içme suyu şebekesini sil baştan yenileyecek ‘Trabzon Su Temini Projesi' Beşirli mahallesinde vurulan ilk kazma ile başladı.

Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak toplam 130 Milyon TL'lik kaynakla Doğu Karadeniz'in en büyük nüfusa sahip ilçesi Ortahisar'ın ihtiyaca cevap verme noktasında eksik kalan 565 kilometrelik içme suyu şebekesi sil baştan yenilenecek. Proje kapsamında, Ortahisar sınırları içerisinde bulunan 565 kilometrelik içme suyu şebeke hattının yenilenmesinin yanı sıra, 25 bin 900 abone bağlantısı yapılacak. 259 kilometre abone bağlantı borusu, 16 akış ölçme odası, 96 basınç düşürme vanası odası ve 7 bakiye klor ölçüm odası, yatay delgi ile 253 metre karayolu geçişi, 477 metre askıda köprü geçişi, 1.312 adet yangın musluğu inşa edilecek. Proje ayrıca 30 adet içme suyu deposunun yapımını ve 22 adet içme suyu deposunun ise onarılarak hizmete açılmasını kapsıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin tüm içme suyu hatlarını yenileyecek proje kapsamında ayrıca altyapıda da büyük bir dönüşüm yaşanacak. Projeye ek olarak, ihtiyaç olan yerlerde ayrıca yağmursuyu ve kanalizasyon hatları da yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatları üzerine bu hatların yanı sıra yerin altında, elektrik ve telekomünikasyon hatlarının da döşenebileceği kanallar yapılarak, Ortahisar ilçesi genelinde sürekli tekrarlanan kazı çalışmalarının önüne geçilecek.

2020 yılı sonuna kadar 1 ve 2 Nolu Beşirli, Karşıyaka, Üniversite ve 2 Nolu Bostancı Mahallelerinde yürütülecek çalışmalar kapsamında toplamda 94 bin 786 metre içme suyu hattı yapılması planlanıyor. 2021 planlamasında ise Meydan bölgesi ile Pelitli ve Konaklar Mahallesi'nin toplamda 81 bin 178 metrelik içme suyu hattının yenilenmesi yer alıyor. Dev projenin 2023 yılı sonuna kadar bitirilmesi amaçlanıyor.

Tarihi bir projeyi hayata geçirmek adına ilk kazmanın vurulduğunu belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Sadece dev bir içme suyu projesini hayata geçirmiyoruz. Aynı zamanda biz bu projeyi Trabzon'un mevcut altyapısının bütünüyle yenileme adına bir fırsat olarak görüyoruz. Proje tamamlandığında Ortahisar ilçemizin içme suyunun daha da kaliteli hale gelmesinin yanında kanalizasyon ve yağmursuyu anlamında da bir sorunu kalmayacak. Öte yandan içme suyu hat kanallarının yanında ek bir kanal açılıp elektrik ve telekomünikasyon firmalarının kullanımına sunacağız. Böylece içme suyu, kanalizasyon ve diğer altyapı sorunlarını bütüncül olarak çözeceğiz. Şehrimizin merkezine inşallah uzun yıllar hizmet edecek olan projemiz Trabzonumuza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.