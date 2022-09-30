‘Ortak akıl' için buluştular

Trabzon'u ortak akılla yönetmek istediğini her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, istişare toplantıları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Trabzon'daki sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Zorluoğlu, yapılması düşünülen ve hayata geçirilen projelerle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Göreve geldiği ilk günden itibaren “Ortak akıl ve istişare olmazsa olmazımız” diyen Başkan Zorluoğlu, yaklaşık 200 kişinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda kendisine yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap verdi.

Şehrin dinamiklerinin önerilerinin ve düşüncelerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 3,5 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ana hatlarıyla arz etmek istiyorum. 2022 yılı Trabzon için çok verimli ve birçok insanın mutlu olduğu bir yıl oldu. Önce tabii ki Trabzonspor'umuzun şampiyonluğu çok uzun yıllardan sonra geldi. Dolayısıyla şehir moral olarak bu şampiyonluktan çok etkilendi. Şampiyonluk kadar biliyorsunuz şampiyonluk kutlamaları da gündem oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak ana rol üstlendiğimiz şampiyonluk kutlamaları, sadece Trabzon'da ve Türkiye'de değil, uluslararası alanda çok büyük ses getirdi. Ve hakikaten çok uzun yıllar buna benzer bir kutlamanın Türkiye'de bir daha yapılabileceğine inanmıyorum” dedi.

Trabzon şehrinin turizm anlamında tarihinin en yoğun yılını yaşadığını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bilhassa körfez ülkelerinden şu ana kadar sayılarının 700 bini geçtiğini bildiğimiz hakikaten çok yoğun bir ziyaretçi akınına uğradık. Yine Türkiye'nin değişik yerlerinden aynı zamanda yurt dışındaki gurbetçi hemşehrilerimizin de Trabzon'a yoğun ilgileri oldu. Trabzon gerçekten tam bir turizm şehri hüviyetine büründü. Bu kadar büyük bir yoğunluğa rağmen memnuniyetle ifade edeyim ki öyle ciddi bir sorun yaşamadık. Elbette turizmin şehrimize ekonomik anlamda çok büyük bir getirisi oldu. Valiliğimizin yaptığı çalışmalarda, kayıtlı olanları ekonomik anlamda söylüyorum turizm 1 milyar doların üzerinde bir ekonomiyi bu yıl bu şehre kazandırdı. Turizm sezonunu biraz daha uzatabilmek için tüm paydaşlarımızla beraber çalışmaya başladık. Ve bu kışı bu manada hazırlıkla geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Ortak akıl toplantıları gerçekleştirerek hazırladıkları Ulaşım Master Planı'nın hafta başında Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandığını da belirten Başkan Zorluoğlu, “Şu anda Trabzon onaylanmış, resmi bir Ulaşım Master Planı'na sahiptir. Şimdi bizlere düşen Ulaşım Master Planı'nda yer alan önerileri, kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirmek olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu'nun sunumunun ardından görüş ve öneriler kısmına geçildi. Zorluoğlu'nun sık sık istişare toplantıları düzenlemesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren katılımcılar, görüş ve önerileri ile taleplerini dile getirdi. Talepleri ilgiyle dinleyen Başkan Zorluoğlu, çözüm noktasında salonda bulunan ilgili daire başkanlarına talimat verdi, Özel görüşmek isteyenlere randevu verildi.