Ortamahalle Müzesi'ne yoğun ilgi

Akçaabat Belediyesi tarafından Ortamahalle'de bulunan tarihi yapı aslına uygun olarak restore edilerek Akçaabat'ın turizmine kazandırıldı.

Tarihi yapı, Ortamahalle Müzesi olarak şehrin turizminde yeni bir soluk oldu. Akçaabat Belediyesi tarafından restorasyon süreçleri e envanter temini tamamlanan Ortamahalle Müzesi ziyaretçilere açıldı. Ortamahalle'de bulunan müzede Akçaabat'ın tarihini ve kültürünü yansıtan eserler, şehrin ve yapının tarihi süreçlerini anlatan bilgi notları ve geçmişte kilise olarak kullanılan tarihi yapının içerisindeki mozaikler sergileniyor.

Ortamahalle Müzesi, 10:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak ve 1 Haziran 2023'e kadar ücretsiz gezilebilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat Belediyesi olarak Akçaabat'ın ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan tarihi eserleri korumak, iyileştirmek ve geleceğe aktarmak önemli sosyal vazifelerimizdendir. Bu kapsamda Ortamahalle'de bulunan ve St. Michael Kilisesi olarak bilinen tarihi yapıyı aslına uygun şekilde restore edip Müze olarak ilçemize kazandırdık. Restorasyon süreçlerini tamamladığımız müzemizin envanter temini için çalışmalarımızı sonuçlandırdık ve burada sergilenecek olan tarihi eserlerin teminini Akçaabat Belediyesi olarak tamamladık. Artık Ortamahalle Müzemiz 10:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaretçilere açıktır. Herkesi müzemizi ziyarete davet ediyorum. Burada şehrin tarihi süreçlerine ve kültürel yapısına dair eserler göreceksiniz. Bu eserler, Akçaabat'ımızı her yönüyle tanımanızı sağlayacak” dedi.