Ortamahalle'nin gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri, çeşmeleriyle ve sokaklarıyla mahalle kültürünü bir bütün halinde yaşatan Ortamahalle gündüzü ve gecesi ile güzel bir tabloyu andırıyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin cazibe merkezi olan tarihi Ortamahalle'yi değerlendirdi. Başkan Ekim “Tarahi Ortamahalle Akçaabat Belediyesi ve Kültür Turizm Bakanlığı işbirliğinde aslına uygun olarak restore ediliyor.Restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi binalar, binaların bulunduğu cadde ve sokaklardaki duvarlar, zemin aslına uygun olarak restore edilirken aydınlatma elemanları da bu süreçte yenileniyor. Restorasyonla Ortamahalle bölgede tarih turizminin merkezi haline gelecek” dedi.

Ortamahalle'de bulunan tarihi konakların ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuk yaptırdığına vurgu yapan Ekim “Sessiz ve yaşanmışlıklarla dolu konaklar; geçmişe, bugüne ve geleceğe tanıklık etmiş duvarlar var. Timurciler Konağı, Kanoğlu Konağı ve Mehmet Efendi Konağı ve daha birçok konak; tarihin kalbine dokunabileceğiniz müstesna yerlerdendir. St. Michael Kilisesi, tüm zorluklara sapasağlam gövdesiyle duruyor. 1200'lü yıllardan beri hem tarihe tanıklık ediyor hem de Ortamahalle'nin değişimine ve gelişimine. Bu tarihi yapı, varlığını artık Ortamahalle Müzesi olarak devam ettiriyor” diye konuştu.