Trabzon'da ortaokul öğrencileri tarihi bin 100'lü yıllara dayanan Akçakale Kalesi'nde kazı yaptı.

Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Müze Müdürlüğü tarafından 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle Akçakale mahallesinde etkinlik düzenlendi. Tarihi Akçakale Kalesinde devam eden kazı çalışmaları kapsamında Akçaabat Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine temsili kazı yaptırıldı. Burada öğrencilere kazı süreçleri, kazılarda bulunan objelerin saklanması ve değerlendirilmesi süreçleri ve kazıların amaçları anlatılarak bilgiler verildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası vesilesiyle Trabzon Müze Müdürlüğümüz ile öğrencilerimize farkındalık oluşturmak adına temsili kazı etkinliği planladık. Akçakale kalemizde devam eden kazı çalışmaları kapsamında öğrencilerimizi buraya götürerek öğrenciler kalede temsili olarak kazı yaptılar. Evveliyatında ise kazı süreçleri hakkında teorik bilgileri alan öğrencilerimiz kazı sırasında buldukları objelere arkeologlar gibi çıkartarak işlemleri yaptılar. Alanında uzman yetkililer eşliğinde kazı çalışmalarını yapan, kazı süreçleri ve önemi ile bilgilerle donanan ayrıca Akçakale Kalesini tarihi süreçleri hakkında bilgiler alan öğrencilerimiz keyifli ve verimli bir gün geçirdiler. Öğrenciler kazı çalışmalarının nasıl yapıldığını öğrenirken, tarihi eserlerin de önemini kavramış oldular. Çocuklarımızın öğrenmeleri ve gelişmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyor onlarla devamlı bir araya gelerek kitap okumaları konusunda bilgiler veriyor ve onlara kitap hediye ediyorum” ifadelerini kullandı.