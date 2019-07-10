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Otomobil çay bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon’un Of ilçesinde dün gece bir otomobilin çay bahçesine uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Trabzon'un Of ilçesinde dün gece bir otomobilin çay bahçesine uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Of ilçesi Bölümlü Mahallesi'nde dün 23.00 sıralarında meydana geldi. Halil A. yönetimindeki 54 BB 694 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay bahçesine uçtu. Kazada sürücü Halil A. ve otomobil içerisinde bulunan Mehmet Kolay yaralanırken, Emine Kolay hayatını kaybetti. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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