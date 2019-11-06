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Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü

Trabzon’un Yomra ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İsmail Çelik yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sıfla Deresine yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından sürücü İsmail Çelik yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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